اهمیت حمایت خانواده در پشبرد اهداف علمی و تحقیقاتی
یکی از موثرترین شاخصهایی که بستر رشد علمی و کار تحقیقاتی را برای بانوان فراهم می کند جایگاه خانواده و حمایت همسر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، عادله دیوسالار دانشمند و محقق برتر با حضور در شبکه سیمای البرز، برنامه امروز البرز با اشاره به اهمیت نقش خانواده و حمایتهای همسر در پیشبرد اهداف علمی خود گفت: یکی از موثرترین شاخصهایی که بستر رشد علمی و کار تحقیقاتی را برای من فراهم کرد، جایگاه خانواده و حمایت همسر بود.
وی به مجری سیمای البرز با اشاره به اهمیت تحقیقات علمی و ضرورت حمایت مسئولان از اهمیت رشد تولید توضیح داد: علم به سمتی در حال حرکت است که دارو با شناخت شناسهها و نشانهها روی سلولهای سرطانی عمل میکنند موضوعات تحقیقاتی پر از چالش و سختی است ولی تمام این سختیها پلههای موفقیت و رشد و کمال است؛ رسیدن به قله علمی و پیشرفت به واسطه تلاش و اراده محقق میشود.
بانوی دانشمند البرزی خاطرنشان کرد: نسل جوان امروز با باور به اهمیت کار تحقیقاتی و مسئولیتهای بزرگ در اجتماع به عنوان فردی مفید نقش آفرینی خواهند کرد و این برای دختران و زنان سختتر است، با وجود این مسیر تحقیقاتی و رسیدن به قلّههای علمی ضرورت جامعه امروز ما است.