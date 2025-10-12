به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مهدیه فلاح اظهار کرد: در سال جاری، یک‌هزار و ۷۵۰ هکتار از مزارع استان زیر کشت محصول سیب‌زمینی رفته است که پیش‌بینی می‌شود از این سطح بیش از ۶۱ هزار و ۱۶۰ تن محصول برداشت شود.

وی عملکرد تولید این محصول را به طور میانگین ۳۳.۲ تن در هر هکتار عنوان کرد و افزود: ارقام جیلی، بامبا، آگریا، سانته، کالونیا، مارفونا، اسپریت و ساتینا از جمله گونه‌های سیب‌زمینی کشت‌شده در مزارع استان هستند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به مناطق اصلی کشت سیب‌زمینی در استان گفت: شهرستان‌های چالدران، ارومیه، شاهیندژ و پلدشت بیشترین سطح زیرکشت این محصول را به خود اختصاص داده‌اند.

فلاح ادامه داد: زمان کشت سیب‌زمینی با توجه به شرایط اقلیمی استان از اواسط اسفند ماه آغاز و تا اواخر اردبیهشت ماه و برداشت آن از مرداد ماه آغاز و تا آخر مهر ماه ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه سیب‌زمینی یکی از محصولات مهم زراعی در آذربایجان‌غربی است، اضافه کرد: شرایط آب‌وهوایی متنوع استان زمینه مناسبی برای تولید این محصول در مناطق مختلف فراهم کرده است