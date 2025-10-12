پیش‌ثبت‌نام سفر حج تمتع سال ۱۴۰۵ از امروز ۲۰ مهرماه به‌صورت غیرحضوری و کاملاً الکترونیکی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمدرضا حاجی‌علیزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به آغاز ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ گفت: پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از امروز آغاز شده است و تمامی دارندگان فیش ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ شهریورماه ۸۶ از ۲۰ مهرماه همزمان با سراسر کشور می‌توانند نسبت به پیش ثبت‌نام خود اقدام کنند.

او افزود: در این مرحله تمامی واجدین شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان (با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلق به آن) را از طریق درگاه اینترنی سازمان حج و زیارت به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت کنند.

مدیر حج و زیارت استان مرکزی ابراز داشت: ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیتِ اختصاص یافته ادامه دارد و اعزام کاروان‌ها براساس زمان‌بندی و پس از تکمیل پیش ثبت‌نام اعلام خواهد شد