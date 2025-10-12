به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که برای پنج روز آینده جوی پایدار در استان حاکم است.

مینا معتمدی ادامه داد: در این مدت آسمان صاف، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مرکزی و شرقی استان غبار محلی و در مناطق غربی و جنوبی گاهی وزش باد به نسبت شدید رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه دمای هوا تا ۲۴ ساعت آینده کاهش جزئی دارد، افزود: تا اواخر این هفته کاهش دمای کمینه و ماندگاری توده هوای سرد به‌ویژه در مناطق غربی استان را انتظار داریم.

معتمدی گفت: ماندگاری توده هوای سرد ممکن است خطر سرمازدگی را در پی داشته باشد.

معتمدی افزود: با توجه به کاهش دما و احتمال سرمازدگی به‌ویژه در مناطق غرب استان، کشاورزان و ساکنان این مناطق تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات کشاورزی و تأسیسات حساس به سرما به کار گیرند.