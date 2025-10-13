به گزارش خبرگزاری صدا وسیما دومین جلسه بررسی طرح ملی هوش مصنوعی امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این طرح که با محوریت ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی ذیل ریاست جمهوری تدوین شده، به دلیل نقش بی‌بدیل این فناوری در توسعه اقتصادی، علمی و اجتماعی کشور، از اولویت‌های اصلی مجلس محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس با تأکید بر اهمیت این طرح، بر ضرورت تسریع در تصویب آن و بهره‌گیری از خرد جمعی برای تکمیل آن تأکید کردند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با اشاره به ماده ۵۴ آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: «موضوعات ارتباطاتی از جمله هوش مصنوعی در حوزه وظایف کمیسیون صنایع و معادن است، اما نظرات کمیسیون آموزش نیز در این طرح لحاظ شده است.» او افزود: «نظرات نمایندگان در این طرح تأمین شده و طرح برای بررسی در صحن بارگذاری شده است.»

روح‌الله ایزدخواه نیز با تأکید بر مفید بودن مشارکت همه نمایندگان در این طرح در پاسخ به نقد مطرح شده درباره طولانی شدن جلسات رسیدگی به طرح به علت تعداد بالای پیشنهادات وارد شده به طرح، گفت: «نفس اینکه طرح پیشنهاد‌های زیادی دارد، بد نیست. هوش مصنوعی موضوعی بنیادی و از جنس حکمرانی است، نه صرفاً یک ابزار. تمام ۲۹۰ نماینده مشارکت کنند تا اقتصاد و حقوق هوش مصنوعی با ارزش‌های ملی در این طرح به خوبی ریل‌گذاری شود.»

مهرداد گودرزوند نیز طرح موجود را جامع و کامل خواند و اظهار داشت: «این طرح به همه جوانب از جمله مخاطرات احتمالی هوش مصنوعی در سطوح مختلف پرداخته و زیرساخت‌ها را در نظر گرفته است. برخی پیشنهاد‌های پراکنده وارد شده که بر اثر توجه به فقط یک بخش از طرح بیان شده، کمکی نمی‌کند در حالی که طرح کنونی هدف را محقق می‌کند.»

در مقابل، برخی نمایندگان مانند آقای منادی با استناد به ماده ۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، به ارجاع طرح به کمیسیون صنایع به جای کمیسیون آموزش اعتراض کردند و گفتند: «هوش مصنوعی جزو شش قانون پیشرو در برنامه هفتم است و باید در کمیسیون مشترک بررسی شود.» همچنین آقای بیگدلی باور داشت: «تشکیل سازمان جدید ذیل رئیس جمهور به دلیل دغدغه‌های متعدد رئیس جمهور مناسب نیست و باید به کمیسیون مشترک ارجاع شود.» در پاسخ به این انتقادات، آقای حاجی بابایی با تأکید بر اهمیت طرح گفت: «رهبر انقلاب فرموده‌اند این سازمان باید ذیل رئیس جمهور باشد. برنامه هفتم منع تشکیل سازمان جدید در موارد اضطراری را ندارد.برای مثال ده ساختار غیرضروری را ‌می‌توان حذف کرد اما دو ساختار ضروری و لازم را اضافه کرد. ماده ۵۴ نیز وظایف کمیسیون صنایع را مشخص کرده که این طرح ذیل این وظایف می‌تواند قرار بگیرد.»

این طرح که با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و با توجه به رهنمود‌های مقام معظم رهبری تدوین شده، گامی مهم در تقویت جایگاه ایران در رقابت جهانی هوش مصنوعی محسوب می‌شود. نمایندگان امیدوارند با ادامه بررسی‌ها در جلسات آتی، این طرح با دقت و سرعت به تصویب نهایی برسد تا زمینه‌ساز انقلابی در اقتصاد و فناوری کشور شود.

رئیس مجلس تاکید کرد این طرح در هفت جلسه در صحن علنی مجلس بررسی و جمع بندی خواهد شد.