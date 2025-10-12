برگزاری نشست شورای کشت لنده با هدف توسعه کشاورزی
شورای کشت شهرستان لنده با حضور فرماندار و مدیر جهادکشاورزی و با هدف بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، فرماندار لنده: اولویتهای حوزه کشاورزی در شهرستان لنده گفت: تعیین تکلیف دشتهای ناصری، آبلش، دشتبن و کل شور، اصلاح الگوی کشت و بهرهبرداری بهینه از منابع آبی، اولویتهای اصلی کشاورزی شهرستان در سال جاری است و همه دستگاهها موظف به پیگیری جدی این برنامهها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان لنده به بررسی آخرین وضعیت طرحهای کشاورزی، راهکارهای اصلاح الگوی کشت و بهرهبرداری بهینه از منابع آبی پرداخت و گفت:حدود سههزار هکتار اراضی زیر کشت در شهرستان داریم، اما متأسفانه برخی تصور میکنند به دلیل شرایط توپوگرافی، لنده زمینهای قابلکشت چندانی ندارد، درحالیکه ظرفیتهای فراوانی در این بخش وجود دارد.
سید محمد تقوی با تأکید بر اهمیت استفاده بهینه از ظرفیتهای حوزه کشاورزی، افزود: ازمزارع پرورش ماهیان سردآبی گرفته تا دشتهای حاصلخیز، همه نشاندهنده استعداد بالای این منطقه هستند. حتی محصولات شیلات لنده از باکیفیتترین نوع در کشور بوده و تولیدات طرحهای ماهی شهرستان به خارج از کشور نیز صادر میشود.
وی در مورد طرحهای نیمه تمام کشاورزی در لنده گفت: طرح ملی دشت آبلش با وسعت ۵۰۰ هکتار، بهرغم تخصیص اعتبارات، به دلیل خرابی پمپها وضعیت مطلوبی ندارد. در کمیته برنامهریزی شهرستان اعتباراتی برای تعمیر و راهاندازی مجدد این پمپها پیشبینی شده که پس از ابلاغ اعتبار باید سریعاً اجرایی شود.
وی در ادامه بر توزیع عادلانه نهادههای دامی و شیمیایی تأکید کرد و گفت: دهیاران پل ارتباطی دولت با روستاها هستند و باید در تأمین و توزیع عادلانه نهادهها، نقش فعالی داشته باشند. استفاده از بذر اصلاحشده، آموزش کشاورزان و اصلاح الگوی کشت متناسب با تنش آبی در دستور کار باشد.
تقوی به وضعیت نامطلوب کشت برنج در پاییندست مصلی اشاره کرد و هشدار داد: کشت برنج با آب فاضلاب در این منطقه به یک معضل تبدیل شده و باید با آگاهسازی عمومی و تغییر الگوی کشت، از آسیبهای بهداشتی و زیستمحیطی جلوگیری شود
همچنین در ادامه این نشست، مدیر جهاد کشاورزی لنده، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر شهرستان، گفت: اگر بتوانیم ظرفیتهای طبیعی و انسانی شهرستان را بالفعل کنیم، لنده میتواند به یکی از شهرستانهای پیشرو در توسعه پایدار کشاورزی تبدیل شود.
مختار مشهدی زاده با بیان اینکه لنده در زمینههای مختلف تولیدی جایگاه قابلتوجهی دارد، افزود: در حوزه پرورش ماهی سردابی با بیش از چهار مزرعه فعال، تولید دام سبکوسنگین و وجود سه مرغداری صنعتی، سهم قابلتوجهی در تأمین گوشت مرغ استان داریم؛ همچنین عسل تولیدی این شهرستان از باکیفیتترین نمونههای منطقه است.
مشهدیزاده با اشاره به جایگاه لنده در تولید محصولات باغی و زراعی نیز گفت: در زمینه باغات گردو و سیبدرختی جزو شهرستانهای موفق استان هستیم و بخشی از تولیدات ما صادر میشود؛ همچنین در حوزه زراعت، تمرکز بر کشت محصولات راهبردی مانند گندم و جو است و در تلاش هستیم حدود دو هزار هکتار از اراضی دیم مناطق موگرمون و ایدنک به اراضی آبی تبدیل کنیم.
وی از تأمین ۱۰۰ تُن کود فسفاته، بذر اصلاحشده، ۶۰ دستگاه تراکتور و یک کمباین برای کشاورزان خبر داد و افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی طبق پهنهبندی انجامشده، تمام امور مربوط به الگوی کشت را بهصورت میدانی پیگیری میکنند.