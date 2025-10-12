به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، رئیس شورای اسلامی استان البرز با اشاره به برپایی نشست‌ کمیسیون شورای اسلامی استان با رویکرد طرح ریزی ساختارمند و قانونی شهردار شب گفت: طرح شهردار شب به صورت آزمایشی در تمامی شهر‌های البرز اجرایی می‌شود.

علیرضا قره حسنلو با حضور در شبکه سیمای استانی البرز، برنامه نگاه مردم که با عنوان نیمه گمشده شهر کرج برپا شد گفت: شهردار شب به عنوان یک طرح اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.شهر کرج در کنار دیگر شهر‌های اقماری تابع اجرای طرح آزمایشی شهردار شب است که برای این منظور ساختار‌های قانونی مورد توجه است.

قره حسنلو در برنامه زنده سیمای البرز مطرح کرد: بررسی دلایل مشکلات و مسائلی که در زیست شبانه مورد توجه قرار می‌گیرد؛ هماهنگی با استاندار و دیگر مسئولان امر طرح پایداری با عنوان شهردار شب مورد توجه قرار گیرد. طرح شهردار شب باید ساختارمند باشد و اختیارات وشرح وظائف معینی باید داشته باشد.

شهردار شب چهره نمادین مدیریت شهری اجتماعی را نمایان می‌کند





کارشناس مدیریت شهری و برنامه ریزی با اشاره به اهمیت آینده نگری شهری و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی گفت: شهردار شب یک ضرورت است چرا که چهره نمادین مدیریت شهری اجتماعی را نمایان می‌کند. شهردار شب یکی از ابزار‌های تحقق شهرداری اجتماعی است، این مهم با توجه به اینکه شهرداری کرج با بیش از ۷۰ سال به بلوغ رسیده، ضروری است.

برجی در برنامه سیمای البرز افزود: مدیریت شهری از تفکر خدماتی به تفکر اجتماعی باید برسد؛ در حوزه شهرداری شب از غروب آفتاب تا طلوع صبح مسئول هماهنگی با تمام دستگاه‌ها می‌شود و هدف آن فقط نظم نیست، بلکه آرامش و کاهش آسیب‌های اجتماعی و مدیریت اقتصادی شب است.

برجی با اشاره به این که شهردار شب چهره نمادین مدیریت شهری اجتماعی را نمایان می‌کند به مجری سیمای البرز توضیح داد: مدیریت شبانه شهر یک ترکیبی از تعامل فرهنگی، نظم اجتماعی و نهاد اجتماعی است؛ از این رو نیاز است که مدیریت شهری از نگاه صرف خدماتی به نهاد اجتماعی برسند.

مدیریت زیست شبانه یکی از رویکرد‌های مدیریت شهری است





معاون برنامه ریزی شهرداری کرج با اشاره به اهمیت پویاتر نشان دادن شهر در شب گفت: مدیریت زیست شبانه یکی از رویکرد‌های مدیریت شهری است و به منظور شکل گیری طرح شهردار شب با رویکرد اقتصادی و امنیتی نیازمند همراهی و هم افزایی تمام ارکان و دستگاه‌ها است.

غفاری با اشاره به اهمیت نقش مدیریت شهری در شبانه روز به مجری سیمای البرز اظهار کرد: متناسب با حجم فعالیت‌های زیست شبانه در سطح شهر کرج نیازمند ارائه خدمات امنیتی، اجتماعی و رفاهی است؛ مدیریت شهری و شهرداری ها، دستگاه‌های خدمات رسانی است که خدمات آنان در تمام شبانه روز سال ارائه می‌شود.

وی با بیان این مطلب که زیرساخت‌های لازم اقتصادی در زیست شبانه وجود ندارد تصریح کرد: موضوع شب و فعالیت شبانه را در شهر بزرگی مانند کرج نمی‌توان با شهر‌های اقماری یکی دانست.