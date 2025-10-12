به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) سپاه صاحب الزمان استان اصفهان گفت: رزمندگان، بسیجیان و پیشکسوتان این لشکر از ۱۴ تا ۱۸ مهر در چایخانه امام رضا (ع) در صحن امام حسن مجتبی (ع) حرم مطهر رضوی، به زائران امام مهربانی‌ها خدمت‌رسانی کردند.

سرهنگ حسن امینی افزود: در طول چهار روز خدمت‌رسانی، پذیرایی از زائران با چای، دمنوش، چای نبات، چهار وعده صبحانه، میوه و سوغات اصفهان از جمله گز اجرا شد.

وی گفت: همچنین در این دوره از خدمت، اقدامات فرهنگی متنوعی از جمله اهدای بسته‌های فرهنگی شامل استکان‌های متبرکه با اسماء ائمه معصومین به بیش از ۳۰ زوج جوان با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، تقویت بنیان خانواده و تشویق به فرزندآوری اجرا شد.

سرهنگ امینی ادامه داد: این بسته‌ها همچنین شامل وصیت‌نامه و زندگی‌نامه شهدا بود تا زوج‌های جوان زندگی خود را با نام و یاد شهدا آغاز کنند و الگویی از ایثار و ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس در مسیر زندگی مشترک خود داشته باشند.

وی گفت: بسته‌های فرهنگی دیگری شامل سربند، سرکلیدی، آویز خودرو با تصاویر شهدا و بروشور‌های آموزشی و سبک زندگی اسلامی نیز طراحی و میان زائران توزیع شد تا علاوه بر یادآوری ارزش‌ها و آموزه‌های شهدا، سبک زندگی اسلامی و فرهنگ ایثار و فداکاری را در میان زائران ترویج کند.

سرهنگ امینی ادامه داد: گروه سرود «نورالهدی» نیز به همراه خادمان لشکر اعزام شد و در صحن پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله و رواق امام خمینی رحمةالله‌علیه در برنامه‌های حرم مطهر اجرا کردند؛ همچنین اثر جدید این گروه با نام «پناه» در حرم مطهر تصویربرداری شد تا به‌زودی به طور نماهنگ از رسانه‌های ملی و فضای مجازی منتشر شود.