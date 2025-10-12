نماینده مردم استان البرز در مجلس،
باید به مطالبات روستاییان توجه ویژه ای شود
هفتاد درصد روستاهای البرز در غرب استان قرار دارد، که شامل ۲۴۰ روستا میشود؛ از آن جا که روستا باید تولید کننده و زندگی بانشاط باشد ضروری است به مشکلات و مطالبات آنان توجه ویژهای شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیویی البرز من سلام با اشاره به اهمیت نیاز به بازنگری برای بافتهای فرسوده روستایی تصریح کرد: طرحهای هادی در روستاها طبق قانون ۱۰ ساله است باید کار به گونهای بازنگری شود که برای ۱۰ سال آینده برنامه ریزی شود؛ این در حالی است که در بسیاری موارد درست بازنگری و طرح ریزی نشده است.
حدادیان با حضور در رادیو البرز عنوان کرد: هفتاد درصد روستاهای استان البرز در غرب این استان قرار دارد، که شامل ۲۴۰ روستا میشود؛ از آن جا که روستا باید تولید کننده و زندگی بانشاط باشد ضروری است به مشکلات و مطالبات آنان توجه ویژهای شود.
وی در برنامه رادیو البرز مطرح کرد: نکته دیگر کمیسیون ۹۹ است که در روستاها و استانها انجام میشود، ضروری است این کمیسیون به شهرستانها رود، چرا که جریمه این کمیسیون در شهرها بیشتر از روستاها است.
حدادیان به مجری رادیو البرز گفت: جادههای روستاها یکی دیگر از مطالبات روستاهای استان البرز است. پیگیریهای صورت گرفته ولی همچنان نیاز به رسیدگی است، در حال حاضر ۲ روستای ساوجبلاغ به نام سیرود و بریان جان آسفالت نشده است. روستای آسکان نیز همین طور. اما بیش از همه ۸۵ روستا در شهرستان طالقان است که پیگیری برای آسفالت جادههای آن باید محقق شود.
نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر رشد درآمد مالی و اعتباری برای غرب استان البرز گفت: اعتبار مالی لازم برای راه اندازی سالنهای ورزشی نیمهتمام غرب استان البرزمصوب شد بسیاری از طرح های ورزشی در غرب استان البرز معطل مانده بود، به همین منظور نشستها و جلساتی به منظور پیگیری این مهم برپا شد.
حدادی گفت: به عنوان مثال ورزشگاه ۵ هزار نفره ساوجبلاغ که دسترسی به اتوبان دارد، طی ۱۰ سال گذشته رها بود که در قالب این نشست صورت جلسه شد. ورزشگاه ۳ هزار نفری در نظرآباد و ورزشگاه شهید جوینی در هشتگرد رها بود که این دو ورزشگاه نیز در جریان ادامه طرح مورد توجه قرار گرفتو همچنین اعتبار لازم برای ۴ خانه جوان در غرب استان دیده شد.
وی با بیان اهمیت برداشتن محدودیت وامهای بانکی در جریان راه اندازی طرح های ورزشی در برنامه البرز من سلام توضیح داد: در طرح های ورزشی، اعتبار تملک دارایی استان باید افزایش پیدا کند، البرز رتبه هفتم درآمد مالی را در کشور دارد، ولی با توجه به نیازهای استان و میزان جمعیت ضروری است، نگاه رئیس جمهور و رئیس برنامه و بودجه نیز به استان البرز به جهتهای مختلف ویژه باشد.