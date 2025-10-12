پخش زنده
ثبتنام دوره ملی «تربیت مربی جلسه خانگی قرآن کریم» با هدف توانمندسازی فعالان قرآنی در زمینه برگزاری جلسات خانگی موفق و اثرگذار ، آغاز شد.
این دوره فرصتی استثنایی برای علاقهمندان به فعالیتهای قرآنی است تا با مهارتهای لازم در حوزه مربیگری، کلاسداری و ارتباط مؤثر با مخاطبان، بهویژه جوانان و نوجوانان، آشنا شوند.
دوره «تربیت مربی ستارههای زمین» با حمایت قرارگاه جلسات خانگی قرآن کریم طراحی شده و تلاش میکند تا سنت حسنه برگزاری جلسات خانگی قرآن را با رویکردی نوین و متناسب با نیازهای روز جامعه، احیا کند.
این دوره، فراگیران را با محتوای آموزشی متنوعی شامل؛ احکام استفاده از قرآن کریم و آداب تلاوت و نشستن در محضر قرآن، آشنایی با تاریخچه، چیستی و کارکرد جلسات خانگی قرآن، مهارتهای ارتباط مؤثر با مخاطب بهویژه نسل جوان، شیوههای کلاسداری و فنون مربیگری در جلسات قرآنی و تبیین حرکت قرآنی براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی آشنا میکند.
این دوره با حضور استادان و نخبگان برجسته قرآنی کشور و بهصورت کاملاً مجازی برگزار میشود.
شرکتکنندگان پس از پایان موفقیتآمیز دوره میتوانند در دورههای تکمیلی حضوری یا برخط شرکت و مدرک معتبر آموزشی دریافت کنند.
هزینه شرکت در این دوره با حمایت قرارگاه جلسات خانگی قرآن فقط ۹۸ هزار تومان تعیین شده است.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به لینک ثبتنام به نشانی B۲n.ir/qw۹۱۹۶ حضور خود را در این دوره قطعی کنند. همچنین از طریق لینک @TahaRoshd پاسخ سؤالات خود را دریافت کنند.
برگزارکنندگان این طرح با دعوت از علاقهمندان به فعالیتهای فرهنگی و قرآنی اعلام کردند: هدف از اجرای این دوره، تربیت مربیان آگاه و اثرگذار برای گسترش حلقههای قرآنی در خانههاست؛ حلقههایی که میتوانند نقش مؤثری در تعمیق ایمان و همدلی در میان خانوادهها ایفا کنند.