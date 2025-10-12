آرشیو الکترونیک ۹۵ هزار پرونده در شش ماه
رئیس کل دادگستری استان ایلام از آرشیو الکترونیک ۹۵ هزار پرونده در ششماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «عمران علیمحمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام در جلسه ساماندهی بایگانی اسناد راکد دادگستری استان ایلام از آرشیو الکترونیک ۹۵ هزار پرونده در ششماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با تلاش جهادی کارکنان مسئولیتپذیر و زحمتکش اداره اسناد و بایگانی، ۹۵ هزار پرونده بهصورت الکترونیکی آرشیو شده است.
وی افزود: الکترونیکی شدن پروندهها، دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات را برای کارکنان و مراجعان فراهم میکند و گامی مهم در راستای ارتقای خدمترسانی است.