خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «عمران علی‌محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام در جلسه ساماندهی بایگانی اسناد راکد دادگستری استان ایلام از آرشیو الکترونیک ۹۵ هزار پرونده در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با تلاش جهادی کارکنان مسئولیت‌پذیر و زحمتکش اداره اسناد و بایگانی، ۹۵ هزار پرونده به‌صورت الکترونیکی آرشیو شده است.

وی افزود: الکترونیکی شدن پرونده‌ها، دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات را برای کارکنان و مراجعان فراهم می‌کند و گامی مهم در راستای ارتقای خدمت‌رسانی است.