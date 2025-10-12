به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان در آیین افتتاح بیش از ۲۴۰۰ کلاس درس که به صورت برخط باحضور ریس جمهور در سراسر کشور به بهره برداری رسید، گفت: طرح نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی به منظور ایجاد فضا‌های آموزشی و تامین تجهیزات لازم یکی از مهمترین برنامه‌های دولت به ویژه در مناطق کمتر برخوردار به شمار می‌رود در حال اجراست.

محمد رضا نظریان با اشاره به اینکه احداث بیش از ۲۶۴ طرح با مشارکت خیران در استان اصفهان در حال اجراست، افزود: تا کنون بیش از ۱۲۸ طرح با ۶۶۰ کلاس درس به بهره برداری رسیده است.

وی در ادامه با بیان اینکه دبستان ایران زمین با ۱۲ کلاس درس و با همت آقای زاهدی و همسرش ساکن آمریکا به بهره برداری رسید گفت: به همت این خیر نیک اندیش ۴ باب واحد آموزشی در مناطق کمتر برخوردار احداث که ۳ باب آن به بهره برداری رسیده است.