به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مسابقات تیم‌هایی از استان‌های قم، تهران، همدان و کرمانشاه در هر دو اسلحه اپه و فلوره با یکدیگر رقابت کردند و در پایان امیرعباس عرب‌بافرانی از قم در اسلحه اپه به مقام نخست رسید، رهام گرمسیر از تهران دوم شد و محمد سلیمانیان‌پور از قم و آروین زندیه از همدان به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در اسلحه فلوره هم محمدحسین دهقان نصیری از قم قهرمان شد، محمدسینا خانی‌گرگانی از کرمانشاه در جایگاه دوم قرار گرفت و ماهان قزوینه و ابوالفضل کرمی، هر دو از کرمانشاه، به مقام سوم مشترک دست یافتند.