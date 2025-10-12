پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بخش فیزیوتراپی مرکز سلمان با هدف ارتقای خدمات درمانی به جانبازان نخاعی، با حضور جمعی از مسئولین استان فارس بهطور رسمی افتتاح شد.
در این برنامه، سردار بیانی با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات درمانی برای جانبازان، اظهار داشت: «برای پاسخگویی به نیازهای درمانی جانبازان عزیز باید تلاش بیشتری صورت گیرد و در همین راستا، برنامهریزی برای توسعه بخشهای درمانی دیگر در مرکز سلمان در دستور کار قرار دارد.»