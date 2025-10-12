بخش فیزیوتراپی مرکز سلمان با هدف ارتقای خدمات درمانی به جانبازان نخاعی، با حضور جمعی از مسئولین استان فارس به‌طور رسمی افتتاح شد.





در این برنامه، سردار بیانی با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات درمانی برای جانبازان، اظهار داشت: «برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های درمانی جانبازان عزیز باید تلاش بیشتری صورت گیرد و در همین راستا، برنامه‌ریزی برای توسعه بخش‌های درمانی دیگر در مرکز سلمان در دستور کار قرار دارد.»

وی همچنین با اشاره به نقش بنیاد در حمایت از خانواده‌های ایثارگران، افزود: «مرکز سلمان باید به الگویی برای ارائه خدمات تخصصی و انسانی به جانبازان تبدیل شود و این مهم، با هم‌افزایی نهاد‌های مرتبط و حمایت مستمر محقق خواهد شد.»

مرکز سلمان طی سه سال گذشته از ۱۲ تخت به ۳۰ تخت ارتقاء یافته و هم‌اکنون پذیرای ۱۵۷ جانباز نخاعی در سطح استان فارس است.