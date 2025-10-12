به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، ابراهیم رضایی در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: ماده یک طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با حضور دستگاه‌های مختلف اعم از نیرو‌های مسلح، وزارت کشور و نمایندگان مرزبانی بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح مذکور در ۲۲ ماده و ۱۷ تبصره تهیه شده است، اظهار کرد: در واقع این طرح دارای چهار بخش است که در قسمت نخست به کلیات، مقدمه و تعاریف پرداخته شده است؛ همچنین در بخش دوم این طرح به تشکیل کارگروه مرز در راستای سیاست گذاری در حوزه مرز، تعیین خط مشی و همینطور نظارت راهبردی بر امور مرزی پرداخته شده است. این کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظامی و همینطور بخش‌های دولتی مرتبط مانند وزارتخانه‌های کشور، امورخارجه، اطلاعات، راه، دفاع و همچنین سازمان برنامه، نمایندگان قوای مقننه و قضاییه است و وظیفه هماهنگی و نظارت بر سیاست‌ها و بسیج ظرفیت‌ها برای تقویت ماموریت‌های مرزی را بر عهده دارد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم تصریح کرد: در بخش سوم این طرح نیز وظایف و اختیارات فرماندهی مرزبانی در ۴۷ بند مانند تامین امنیت مرز، مدیریت مرز، دیپلماسی مرزی، حفظ خط مرزی، نظارت و پایش مرز، مقابله با تجاوزها، امداد و نجات و ... تعریف شده است؛ همچنین باید یادآور شد وظایف مابقی دستگاه‌ها مانند منزلت و معیشت نیرو‌های مرزبانی یا همکاری دستگاه‌های بودجه‌ای کشور برای تامین بودجه مورد نیاز در این بخش مورد اشاره قرار گرفته است. در بخش چهارم نیز مقررات جزایی و مجازات‌های مرتبط حوزه مرز و مرزبانی مانند ورود غیر مجاز به کشور پیش بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز با ۱۵ کشور همسایه داریم، خاطرنشان کرد: در این میان بیش از ۴ هزار و ۱۳۷ کیلومتر مرز خشکی است و مابقی مربوط به مرز دریایی است؛ بر این اساس باید اذعان کرد برای ساماندهی امور مرز و مرزبانی، نیاز به وحدت رویه قانونی وجود داشت و همچنین اساساً یک خلاء قانون گذاری وجود داشت که با تصویب نهایی و تایید این طرح، خلأ رفع خواهد شد.