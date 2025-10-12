پخش زنده
پیش بینی میشود امسال بیش از ۶٧۵ تن محصول «به» از باغ های شهرستان کوهسرخ برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهسرخ گفت: سطح باغات محصول «به» در این شهرستان ۴۵ هکتار است و از هر هکتار باغ به طور میانگین ۱۵ تن محصول برداشت می شود.
حجت صفرنژاد افزود: برداشت محصول به از اوایل مهر آغاز شده است و تا اواخر آبان ماه ادامه می یابد،
وی ادامه داد: به طور عمده ارقام ملس، اصفهانی و بومی در باغات شهرستان کشت شده است اما در سال های اخیر با ورود رقم جدید به، شاهد افزایش روزافزون کمیت و کیفیت این محصول هستیم.
وی با بیان اینکه میوه به تولید شده در کوهسرخ علاوه بر مصرف اهالی به شهرهای همجوار و مرکز استان هم ارسال می شود، گفت: درخت به محصولی نسبتاً مقاوم در برابر آفات و کم آب بر است و میوه آن علاوه بر خوش طعمی، سوددهی مناسبی نیز برای کشاورزان دارد.
وی با بیان اینکه این محصول در کوهسرخ به صورت تک درخت، باغات کوچک و بین درخت های باغات اصلی و به صورت حاشیه کاری در اکثر مناطق تولید می شود، افزود: باردهی اقتصادی درخت به به طور متوسط از سال چهارم عمر شروع می شود.
میوه به، میوه ای خوش طعم و معطر است و اغلب پخته آن را به صورت مربا یا در غذاهای مختلف مصرف می کنند.