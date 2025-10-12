به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی گفت: اگر آمریکا مطمئن بود که رژیم صهیونیستی می‌ تواند به اهداف خود در غزه برسد، هرگز موضوع آتش‌ بس را مطرح نمی‌ کرد این خود نشانه آشکاری از شکست طرح‌ ها و محاسبات آنها است.

آیت الله احمد مروی امروز در دیدار با جمعی از فرماندهان انتظامی خراسان رضوی افزود: نخست وزیر جنایتکار صهیونستی آزادسازی اسرا، نابودی حماس و تسلط بر غزه را از اهداف این جنگ معرفی کرد ولی با همه حمایت‌ های مالی، تبلیغاتی و نظامی غرب، حتی به یکی از اهداف اعلامی خود نرسید.

وی ادامه داد: اسرائیل که صراحتاً اعلام کرده بود «اسرا را آزاد می‌ کنیم»، «حماس را نابود می‌ کنیم» و «غزه را اشغال می‌ کنیم»، امروز ناچار به مذاکره با همان حماسی است که ادعای نابودی‌ اش را داشت.

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تعیین‌ کننده نیروهای مسلح در حفظ امنیت و اقتدار ملی بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، اگر فرماندهی حکیمانه و شاهکار رهبر معظم انقلاب اسلامی، همراه با صلابت، اقتدار و هوشیاری نیروهای نظامی و آغاز به‌ موقع عملیات قدرتمند موشکی نبود، شرایط می‌ توانست به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.

آیت الله مروی افزود: با وجود شهادت فرماندهان بزرگ موشکی کشور در نخستین روز جنگ، تنها چند ساعت بعد، حمله موشکی سنگینی علیه دشمن آغاز شد؛ اقدامی که نشان‌ دهنده آمادگی، اقتدار و انسجام نظامیان کشورمان است.

وی با بیان اینکه این واکنش سریع و قاطع، موجب افزایش اعتماد و آرامش مردم شد، گفت: هرچند جنگ صدمات سنگینی وارد کرد و شوک اولیه‌ ای بر جامعه وارد آمد اما به‌ واسطه قدرت نیروهای مسلح و مدیریت هوشمندانه فرماندهی کل قوا، جامعه در مدت کوتاهی خود را بازیافت و ثبات برقرار شد.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: این همان نقش بزرگ و بی‌ بدیل نظامیان است که همچون دژی مستحکم، از امنیت، انسجام و عزت جامعه اسلامی پاسداری می‌ کنند و قوام ملت در گرو اقتدار آنان است.

آیت الله مروی با بیان اینکه مردم کشورهای منطقه نسبت به ایران نگاهی متفاوت دارند، ادامه داد: مردم در کشورهای عربی می‌ گویند که یک کشور پیدا شد که جرات کرد اسرائیل را موشک‌ باران کند، چیزی که آنان در خواب هم تصورش را نداشتند.

به گفته وی، قوام جامعه و استواری ملت‌ ها در گرو اقتدار نیروهای نظامی است؛ چرا که جامعه‌ بدون نیروهای مؤمن، منظم و قدرتمند همانند پیکری بی‌ ستون است که توان ایستادگی در برابر طوفان تهدیدها و بحران‌ ها را ندارد.