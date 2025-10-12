به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور دکتر شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، نخستین نشست این انجمن در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. در این نشست که با حضور یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، و جمعی از مدیران فرهنگی و دانشگاهی استان همراه بود، ظرفیت‌ها و جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و علمی استان مورد بررسی قرار گرفت.

شالویی در این جلسه با اشاره به پیشینه غنی فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به قدمت تاریخی و فرهنگی این استان و حضور مفاخر ارزشمند، چه آنان که امروز در میان ما نیستند و چه بزرگانی که هم‌اکنون در عرصه‌های علمی، فرهنگی و هنری فعال‌اند، در آینده نزدیک ساخت آرامگاه دو تن از مفاخر برجسته استان، مرحومان داوری و حسین پناهی، با حمایت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در سطح ملی نیز تاکنون هفده طرح مرتبط با احیای آرامگاه‌ها و معرفی مفاخر کشور با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه در دست اجراست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با قدردانی از حضور رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران گفت: در این جلسه مقرر شد علاوه بر ساخت آرامگاه مرحومان حسین پناهی و داوری، یادواره‌ای نیز برای این بزرگان برگزار شود. همچنین مجسمه‌ای از استاد بهمن بیگی ساخته و مراسم بزرگداشت وی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری کهگیلویه و بویراحمد و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور به امضا رسید که بر اساس آن، آرامگاه دو تن از مفاخر فرهنگی استان احداث خواهد شد. همچنین احکام اعضای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به‌صورت رسمی اهدا شد.