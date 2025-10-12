پخش زنده
یک عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تأکید کرد که سلاح برای این جنبش «مرتبط با وجود اشغالگری» است و هرگونه درخواست برای خلع سلاح مردود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمد نزال» از اعضای دفتر سیاسی حماس، امروز (یکشنبه)، به خبرگزاری «اسپوتنیک» گفت: حماس دیدگاههایی درباره مرحله آینده در غزه دارد و آن را هنگام ازسرگیری مذاکرات ارائه خواهد کرد.
محمد نزال اضافه کرد حماس بر این باور است که باید کمیتهای از تکنوکراتهای مستقل برای اداره غزه در دورهای انتقالی تعیین شود و پس از آن انتخابات ریاستی و پارلمانی در کرانه باختری و غزه برگزار شود.
او اضافه کرد که حماس با ایده «نماینده عالی» برای اداره غزه موافق نیست و ملت فلسطین « ظرفیتها و توانمندیهای کافی را دارد و نیازی به قیمومیت بینالمللی ندارد و باید خود بر سرنوشت خود حکومت کند.»
محمد نزال همچنین گفت که سلاح برای حماس «مرتبط با وجود اشغالگری است و هرگونه دعوت به خلع یا کنار گذاشتن آن که به معنای خلعسلاح مقاومت باشد، مردود است.»
این مقام فلسطینی در پایان اظهار داشت که باید «ماهیت مأموریت هر نیروی بینالمللی» که پیشنهاد استقرارش در غزه داده میشود مشخص شود تا مقاومت بتواند تصمیم بگیرد آن را بپذیرد یا رد کند.