پخش زنده
امروز: -
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از مصوبات این کمیسیون برای تسهیل خروج آثار گرانبهای هنرمندان و فعالان حوزه صنایع دستی در راستای شرکت در نمایشگاههای بینالمللی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمد رستمی در تشریح جزئیات دستور کار امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در این نشست لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه پذیرش مقررات فنی هماهنگ سازمان ملل متحد برای خودروهای چرخدار، تجهیزات و قطعاتی که میتوانند در خودروهای چرخدار نصب شوند و یا به کار روند و شرایط شناسایی متقابل تاییدیههای اعطا شده بر اساس مقررات سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت این لایحه با تاکید بر ضرورت رعایت اصول ۷۷، ۱۳۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به تصویب رسید.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر ما عضو این کنوانسیون بین المللی شویم قطعا باعث تسهیل واردات و صادرات محصولات این بخش مطابق با استانداردهای لحاظ شده میشود، همچنین ارتقای کیفیت محصولات داخلی را به همراه خواهد داشت.
در این نشست ادامه بررسی لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۱۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی نیز در دستور کار قرار داشت که به تصویب رسید.
این مصوبه خروج موقت صنایع دستی گرانبها توسط هنرمندان و فعالان حوزه صنایع دستی جهت عرضه در نمایشگاههای بین المللی را تسهیل میکند که این موضوع نقش مهمی در معرفی آثار فرهنگی و هنری ایران در سطح جهانی خواهد داشت.