بیش از ۱۴ کیلومتر از شبکه آبرسانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان خوی در نیمه نخست سال جاری اصلاح شده و توسعه یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برای ارتقای پایداری شبکههای توزیع و بهبود خدماترسانی به مشترکان، بیش از ۱۴ کیلومتر از شبکه آبرسانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان خوی در نیمه نخست سال جاری اصلاح و توسعه یافته است.
معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی از اجرای گسترده طرحهای اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در سطح شهرستان خبر داد و گفت:در ششماهه اول سال ۱۴۰۴، در مجموع ۱۴ کیلومتر و ۵۸۸ متر از شبکه آبرسانی در مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان خوی اصلاح و توسعه یافته است.
مهدی محمدلو، افزود:از این میزان، ۹ کیلومتر و ۹۹ متر مربوط به عملیات اصلاح شبکههای فرسوده و قدیمی و ۵ کیلومتر و ۴۸۹ متر نیز به توسعه خطوط جدید آبرسانی اختصاص دارد که با هدف بهبود فشار آب، کاهش هدررفت و پوشش نقاط توسعهیافته انجام شده است.
وی با اشاره به استفاده از لولههای استاندارد پلیاتیلن در این پروژهها تصریح کرد:اصلاح شبکههای فرسوده موجب کاهش شکستگیها و اتفاقات مکرر، بهبود کیفیت آب و ارتقای پایداری خدمات آبرسانی در سطح شهر و روستاهای تابعه شده است.