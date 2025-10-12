وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با سفیر ترکیه در تهران دیدار و گفتگو و بر توسعه همکاری‌های رسانه‌ای میان ۲ کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حجابی کرلانقیچ سفیر ترکیه در تهران دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار توسعه همکاری‌های رسانه‌ای میان ۲ کشور مورد تأکید قرار گرفت.

سیدعباس صالحی در این دیدار گفت: روابط ملت‌های ایران و ترکیه قدیمی و تاریخی است، ۲ دولت نیز روابط خوب و مواضع مشترکی درباره مسائل مختلف داشته و دارند.

وی افزود: به امید خدا سال ۲۰۲۵ را با برنامه‌های با کیفیت فرهنگی در ایران و ترکیه به سرانجام برسانیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: سازمان کنفرانس اسلامی امسال را به عنوان هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) اعلام کرده است و در همین زمینه مراسم‌ مختلفی در کشورهای اسلامی در حال تدارک است؛ ما نیز می‌توانیم برنامه‌های مشترکی در حوزه‌های مختلف داشته باشیم.

وی افزود: اگر امسال جشنواره مشترک پیامبر رحمت (ص) را با همکاری یکدیگر برگزار کنیم، می‌توانیم ذیل حوزه‌های مختلف در سال منتسب به پیامبر گرامی اسلام (ص) به ایفای نقش بپردازیم.

صالحی تصریح کرد: به واسطه فیلم، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، تواشیح و سرودهای مذهبی می‌توان به ساحت نورانی پیامبر اسلام (ص) عرض ادب کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همکاری‌های رسانه‌ای ۲ کشور را می‌توان‌ تقویت کرد؛ رسانه‌های غربی با تصویرسازیِ رسانه‌ای گاهی اوقات مناسبات کشورهای همسایه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند.

وی افزود: در این قسمت هم پیشنهادهای مختلفی وجود دارد، از جمله افزایش مراودات هیئت‌های رسانه‌ای یکی از مسائلی است که در این حوزه باید مدنظر قرار گیرد.

صالحی در ادامه گریزی هم به همکاری‌های سینمایی زد و تصریح کرد: در حوزه سینما تولیدات مشترک خوبی داشته‌ایم مثل «مست عشق» و «درخت گردو» ادامه این‌ نوع همکاری‌ها می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در جشنواره‌هایی که در ۲ کشور برگزار می‌شود نیز حضور مطلوبی داشته‌ایم مثلا رئیس هیئت داوران جشنواره جهانی فیلم فجر از فیلم سازان برجسته ترکیه هستند، البته برای افزایش این مراودات، تفاهم‌نامه میان نهادهای مرتبط با سینما در ایران و ترکیه می‌تواند چشم‌انداز همکاری‌های سینمایی را روشن‌تر کند.

صالحی با بیان اینکه در حوزه کتاب همکاری‌های زیادی می‌توانیم، داشته باشیم تصریح کرد: حضور در نمایشگاه‌های کتاب ۲ کشور هم اقدام‌ مثبت دیگری در این مسیر محسوب می‌شود.

حجابی کرلانقیچ سفیر ترکیه در تهران نیز در این دیدار عنوان کرد: جنگی که به ایران تحمیل شد برنامه‌های سال فرهنگی ایران و ترکیه را قدری به تاخیر انداخت ولی به امید خدا با اقداماتی که انجام می‌دهیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.

وی تصریح کرد: باید از نظر فرهنگی به تعمیق روابط ۲ کشور کمک کنیم زیرا میوه آن را می‌توان در اقتصاد و سیاست چید.

افزایش فعالیت‌های فرهنگی در شهرهای خواهرخوانده و فعالیت‌های مشترک فرهنگی نیز در این دیدار مورد بحث قرار گرفت.