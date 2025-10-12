همایش توجیهی مبلغان امین مسئولان و رابطان فعالیت‌های تبلیغی و راهبران جریان تبلیغی مدارس سراسر کشور با حضور ۳۵۰ طلبه از استان‌های مختلف کشور در مجتمع یاوران مهدی (عج) قم آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور امروز در مراسم افتتاحیه این همایش با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۱۰ هزار خواهر مبلغ در مقاطع مختلف مدارس کشور در طرح امین فعالیت دارند، گفت: گسترش جریان‌سازی فرهنگ دینی در کشور از رسالت‌های اصلی طلاب، به‌ویژه طلاب خواهر است.

حجت‌الاسلام حسین رفیعی در آئین افتتاحیه همایش توجیهی مبلغان امین با اشاره به جنگ ترکیبی و هجمه‌های فرهنگی دشمنان علیه نوجوانان و جوانان افزود: این همایش با هدف توجیه و توانمندسازی راهبران عرصه تعلیم و تربیت برگزار شد تا مبلغان بتوانند با شناخت اقتضائات و نیاز‌های جدید حضور مؤثر و کارآمدی در بین دانش‌آموزان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه طرح امین هجدهمین سال است که در مدارس سراسر کشور در حال اجراست، افزود: این همایش به مدت سه روز و در قالب کلاس‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی در حوزه‌های هنر و سینما، غرب‌شناسی، مبانی معرفتی، مدیریت فرهنگی و تبلیغ جریان ساز برگزار شده است.