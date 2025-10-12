به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان گفت: همه طرح‌های عمرانی شهرستان اسدآباد به ویژه حوزه مسکن بررسی و قرار شد دستگاه‌ها نسبت به تسریع در احداث مسکن ملی در سایت ملحمدره اقدام کنند.

امیررضا یوسفیان افزود: تا سه ماه آینده، باید مصوبات جلسه امروز اجرایی شود که در حال حاضر هزار و ۸۰ نفر از متقاضیان مسکن ملی اسدآباد واریز و مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب اعلامی بنیاد مسکن انجام شده است.

او تاکید کرد: در شهرستان اسدآباد ۱۰ هزار و ۲۰۵ نفر متقاضی مسکن ملی داشتیم که تعداد ۴ هزار و ۶۵۶ نفر، تایید نهایی شدند.