به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یک شهروند خبرنگار با انتشار تصاویری در فضای مجازی گفت: مدرسه کتک بزرگ بخش چلو شهرستان اندیکا از ابتدای سال تحصیلی تاکنون به علت نبود معلم فعالیت آموزشی ندارد.

مدیر آموزش و پرورش عشایری شهرستان اندیکا در گفت‌و‌گو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان گفت: از ابتدای سال تحصیلی دو بانوی معلم در مدرسه کتک بزرگ مشغول تدریس و آموزش به دانش آموزان هستند.

مسلم عاقل میررضایی افزود: علیرغم تنش آبی که در روستای کتک بزرگ وجود دارد معلمان این مدرسه مشغول به فعالیت بودند و تا چند روز آینده مشکل آب در مدرسه برطرف خواهد شد.