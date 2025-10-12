پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش عشایری شهرستان اندیکا گفت: مشکل تنش آبی عامل تعطیلی مدرسه کتک بزرگ بخش چلو در چند روز گذشته بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یک شهروند خبرنگار با انتشار تصاویری در فضای مجازی گفت: مدرسه کتک بزرگ بخش چلو شهرستان اندیکا از ابتدای سال تحصیلی تاکنون به علت نبود معلم فعالیت آموزشی ندارد.
مدیر آموزش و پرورش عشایری شهرستان اندیکا در گفتوگو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان گفت: از ابتدای سال تحصیلی دو بانوی معلم در مدرسه کتک بزرگ مشغول تدریس و آموزش به دانش آموزان هستند.
مسلم عاقل میررضایی افزود: علیرغم تنش آبی که در روستای کتک بزرگ وجود دارد معلمان این مدرسه مشغول به فعالیت بودند و تا چند روز آینده مشکل آب در مدرسه برطرف خواهد شد.