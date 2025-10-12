به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه از با اشاره به تأخیر در برداشت انار از سطح باغات این شهرستان گفت: امسال برداشت انار با توجه به شرایط جوی با تأخیر انجام می‌شود.

خلیلی افزود: امسال از سطح ۷۵۰۰ هکتار باغات انار شهرستان، برداشت حدود ۱۲۰ هزار تن از پایان مهر ماه پیش‌بینی می‌شود.

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه ادامه داد: گرمای هوا، تغییر اقلیم و خشکسالی‌های مکرر ضمن تأخیر در برداشت این محصول، باعث شده تا سه‌هزار هکتار از باغات این شهرستان امسال محصولی نداشته باشند.

خلیلی ابراز داشت: با وجود کاهش سطح برداشت، ساوه همچنان رتبه‌ی نخست میزان باغات انار در کشور را به خود اختصاص داده است.

فرماندار ساوه نیز از برگزاری چهارمین جشنواره ملی انار ساوه از ۶ تا ۱۶ آذر ماه خبر داد.

سید مهدی حسینی، معرفی برند انار ساوه، توجه به مشکلات باغداران و تجاری‌سازی این محصول از مهترین اهداف این جشنواره اعلام کرد.

درادامه دبیر اجرایی کارگروه رویداد ملی فناورانه انار ساوه گفت: اولین رویداد ملی فناورانه انار شهر ساوه با هدف شناسایی، جذب و تجاری‌سازی رویداد‌های فناورانه در حوزه‌های تولید، برداشت، پزشکی، سلامت و گردشگری در آبان‌ماه برگزار خواهد شد.