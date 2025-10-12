معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه اعلام کرد:به دلیل شرایط جوی، برداشت انار این شهرستان با تأخیر آغاز خواهد شد، اما پیشبینی میشود در مجموع ۱۲۰ هزار تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه از با اشاره به تأخیر در برداشت انار از سطح باغات این شهرستان گفت: امسال برداشت انار با توجه به شرایط جوی با تأخیر انجام میشود.
خلیلی افزود: امسال از سطح ۷۵۰۰ هکتار باغات انار شهرستان، برداشت حدود ۱۲۰ هزار تن از پایان مهر ماه پیشبینی میشود.
معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه ادامه داد: گرمای هوا، تغییر اقلیم و خشکسالیهای مکرر ضمن تأخیر در برداشت این محصول، باعث شده تا سههزار هکتار از باغات این شهرستان امسال محصولی نداشته باشند.
خلیلی ابراز داشت: با وجود کاهش سطح برداشت، ساوه همچنان رتبهی نخست میزان باغات انار در کشور را به خود اختصاص داده است.
فرماندار ساوه نیز از برگزاری چهارمین جشنواره ملی انار ساوه از ۶ تا ۱۶ آذر ماه خبر داد.
سید مهدی حسینی، معرفی برند انار ساوه، توجه به مشکلات باغداران و تجاریسازی این محصول از مهترین اهداف این جشنواره اعلام کرد.
درادامه دبیر اجرایی کارگروه رویداد ملی فناورانه انار ساوه گفت: اولین رویداد ملی فناورانه انار شهر ساوه با هدف شناسایی، جذب و تجاریسازی رویدادهای فناورانه در حوزههای تولید، برداشت، پزشکی، سلامت و گردشگری در آبانماه برگزار خواهد شد.