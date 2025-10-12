پخش زنده
بررسی آخرین نقشههای پیش یابی بیانگر بارش باران همراه با وزش باد گاهی شدید و احتمال گردوخاک و کاهش دما در آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی گفت: براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، وضعیت جوی استان همراه با بارش باران و رعدوبرق، وزش باد گاهی شدید با احتمال گردوخاک و کاهش دما پیش بینی میشود.
مهدی صابری افزود: از اواخر وقت امروز یکشنبه مخاطره بارش باران و رعدوبرق (در ارتفاعات بارش برف) در نیمه شمالی و تا حدی مرکز استان و مخاطره تندباد لحظهای و کاهش محسوس دما در تمام مناطق استان آغاز میشود و تا اواخر وقت فردا دوشنبه ادامه دارد.
صابری تصریح کرد: در این شرایط احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها و لغزندگی جادههای ارتباطی؛ احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در اثر تند باد لحظهای و کاهش دما وجود دارد.
وی افزود: آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، احتیاط در ترددهای شهری و جادهای، خودداری از تردد و نشستن درحاشیه رودخانهها و مسیلها و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی و توجه به توصیههای کارشناسان جهادکشاورزی ضروری است.