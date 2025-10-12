پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد از پیدا شدن افراد مفقود شده در بیابانهای اطراف معدن آبدوغیه شهرستان بهاباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد عشقی گفت: در پی اعلام مفقودی سه نفر از معدنچیان در نواحی معدن آبدوغیه از توابع شهرستان بهاباد، عملیات جستوجو از روز گذشته با مشارکت نیروهای جمعیت هلالاحمر شهرستانهای بهاباد، هلال احمر شهرستان اردکان، اداره محیط زیست بهاباد و یگان تکاوری بخش ساغند آغاز شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد افزود: در نتیجه عملیات جستوجو و نجات و تلاشهای مستمر تیمهای عملیاتی، در ساعت ۱۰:۳۰ امروز هر سه نفر مفقودی در حوالی تنگ طبس در شمال شرقی شهرستان بهاباد پیدا شدند که از نظر جسمانی و روحی در سلامت کامل به سر میبرند.
وی با اعلام اینکه نیروهای امدادی هلال احمر در طول سال با به خطر انداختن جان خود نجات بخش افراد بسیاری هستند که در اثر حوادث مختلف با مشکل مواجه شدهاند، تصریح کرد: این عملیات نشاندهنده اهمیت آمادگی کامل تیمهای امداد و نجات در مواجهه با شرایط بحرانی است. نجات جان حتی یک انسان، رسالت اصلی ما در جمعیت هلالاحمر است.
عشقی اظهار داشت: نجاتگران هلال احمر در هر ساعت از شبانه روز آماده امدادرسانی هستند و شماره تلفن ۱۱۲ پل ارتباطی بین مردم و صدای امداد جمعیت هلال احمر است و اطلاع رسانی سریع به هر نحو ممکن باعث کاهش آسیب در حوادث میشود.