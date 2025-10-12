پخش زنده
در پی صدور هشدار زرد هواشناسی گلخانه داران آذربایجان غربی برای پیشگیری از خسارت وزش باد شدید تمهیدات لازم را در این زمینه به کار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیرو اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان مبنی بر وقوع وزش باد شدید در اغلب نقاط استان و جلوگیری از پیامدهای احتمالی ناشی از آن، گلخانه داران نسبت به بازدید از تاسیسات پوششهای گلخانهای در راستای کاهش خسارتهای احتمالی اقدام و تمهیدات لازم را در این زمینه به کار گیرند.
گلخانه داران به منظور کاهش خسارات وارده، اقداماتی از قبیل بازبینی پوششهای نایلونی و ترمیم پارگی آنها جهت جلوگیری از ورود باد به تونلهای گلخانه و بازبینی هیترها و سیستم گرمایشی گلخانه جهت جلوگیری از افت دما و سرمازدگی و همچنین بستن دریچهها و روشن کردن فنهای خروجی گلخانه برای ایجاد مکش در پوششهای نایلونی جهت جلوگیری از پارگی آنها را به کار گیرند.