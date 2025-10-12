به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیرو اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان مبنی بر وقوع وزش باد شدید در اغلب نقاط استان و جلوگیری از پیامد‌های احتمالی ناشی از آن، گلخانه داران نسبت به بازدید از تاسیسات پوشش‌های گلخانه‌ای در راستای کاهش خسارت‌های احتمالی اقدام و تمهیدات لازم را در این زمینه به کار گیرند.

گلخانه داران به منظور کاهش خسارات وارده، اقداماتی از قبیل بازبینی پوشش‌های نایلونی و ترمیم پارگی آنها جهت جلوگیری از ورود باد به تونل‌های گلخانه و بازبینی هیتر‌ها و سیستم گرمایشی گلخانه جهت جلوگیری از افت دما و سرمازدگی و همچنین بستن دریچه‌ها و روشن کردن فن‌های خروجی گلخانه برای ایجاد مکش در پوشش‌های نایلونی جهت جلوگیری از پارگی آنها را به کار گیرند.