به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ سرپرست دانشگاه گیلان در نشست هم اندیشی با اساتید برتر جهان با بیان اینکه استادان گیلان دانشمندانی سرآمد در جهان هستند گفت: ۲۴ استاد و دانش آموخته دانشگاه گیلان در فهرست دو درصد محققان پر استناد جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

دکتر علی باستی افزود: این دانشمندان به دلیل ارائه مقالات مهم و بی نظیر و استناد افراد علمی جهان به این مقالات از بین ۸ میلیون دانشمند دنیا، به عنوان دو درصد از دانشمندان پر استناد جهان انتخاب شدند.

وی گفت: دانشگاه گیلان هم در مقام هشتم دانشگاه‌های جامع کشور قرار دارد.