۲۴ استاد و دانش آموخته دانشگاه گیلان در فهرست دو درصد محققان پر استناد جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ سرپرست دانشگاه گیلان در نشست هم اندیشی با اساتید برتر جهان با بیان اینکه استادان گیلان دانشمندانی سرآمد در جهان هستند گفت: ۲۴ استاد و دانش آموخته دانشگاه گیلان در فهرست دو درصد محققان پر استناد جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.
دکتر علی باستی افزود: این دانشمندان به دلیل ارائه مقالات مهم و بی نظیر و استناد افراد علمی جهان به این مقالات از بین ۸ میلیون دانشمند دنیا، به عنوان دو درصد از دانشمندان پر استناد جهان انتخاب شدند.
وی گفت: دانشگاه گیلان هم در مقام هشتم دانشگاههای جامع کشور قرار دارد.