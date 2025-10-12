به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح اله یاری‌زاده گفت: در راستای اجرای طرح جمع آوری دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال، ماموران کلانتری ۱۶ با کار اطلاعاتی یک باب منزل مسکونی که جهت نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار می‎گرفت، را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی از منزل مذکور بازدید و تعداد ۱۵ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال کشف کردندکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را بالغ بر ۹ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول بیان کرد: در این ارتباط یک نفر دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.