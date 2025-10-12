به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در همایش ملی «کاهش حوادث ناشی از کار» که به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران برگزار شد، طرح پیشنهادی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با عنوان «مدل سه‌لایه بازرسی کار مبتنی بر فناوری نوین» ارائه و موفق به کسب رتبه نخست کشوری شد.

در این همایش ملی، از میان ۳۱ استان کشور، پس از داوری تخصصی، استان‌های یزد، گلستان و سمنان به عنوان سه طرح برتر کشوری انتخاب و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تجلیل قرار گرفتند.

رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: کسب رتبه نخست ملی در حوزه ایمنی کار برای استان یزد، نتیجه همدلی، پشتکار و تلاش جمعی همکاران حوزه بازرسی کار است که با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث شغلی، الگوی نوینی را طراحی و اجرا کردند.

مروستی‌زاده درباره این مدل تصریح کرد: این مدل با ترکیب ابزار‌های فناورانه و روش‌های نظارتی، بازدید‌ها را هدفمند و اثربخش می‌کند و موجب شفافیت و تسهیل در پایش ایمنی واحد‌های تولیدی می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های فناورانه این طرح گفت: در این مدل از سامانه‌های هوشمند، برنامه «ایمن‌یار»، سامانه خوداظهاری ایمنی، گزارش‌دهی مردمی و تحلیل داده‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده شده است تا ارزیابی ریسک، شناسایی نقاط پرخطر و برنامه‌ریزی بازدید‌ها به‌صورت علمی و داده‌محور انجام شود.

رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش بار کاری بازرسان رسمی، زمینه‌ساز توسعه فرهنگ ایمنی در محیط‌های کاری و افزایش مشارکت کارگران و کارفرمایان در فرایند پیشگیری از حوادث شغلی است.