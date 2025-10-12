نخستین رویداد هوش مصنوعی در شهرستان ملکشاهی
اولین رویداد هوش مصنوعی در شهرستان ملکشاهی با هدف شناسایی و حمایت از ایدههای نوآورانه و تولید محتوا در این حوزه برگزار شد و از فعالان برتر تقدیر به عمل آمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ نخستین رویداد هوش مصنوعی در شهرستان ملکشاهی، با حضور جمعی از مسئولان، فعالان فناوری و جوانان علاقهمند به این حوزه برگزار شد. این رویداد با هدف شناسایی استعدادهای نوآور و حمایت از ایدههای خلاقانه در زمینه هوش مصنوعی برگزار گردید.
در جریان برنامه، شرکتکنندگان به ارائه ایدهها و دستاوردهای خود در حوزههای مختلف مرتبط با هوش مصنوعی پرداختند و فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات و ارتقای مهارتهای فناورانه فراهم شد.
در پایان مراسم، از تعدادی از جوانان و فعالان برتر به پاس تلاشها و ابتکار عمل در توسعه دانش و فناوریهای نوین تقدیر به عمل آمد.
برگزارکنندگان این رویداد بر اهمیت ایجاد بستر مناسب برای رشد استعدادهای جوان و ترویج فناوریهای نوین در شهرستان تأکید کردند.