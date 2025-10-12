پخش زنده
فرمانده انتظامی استان یزد: با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی و پلیس راه استان یزد نفتکش حامل ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با کار اطلاعاتی از تردد نفتکش حامل سوخت قاچاق در محورهای استان یزد مطلع شدند.
وی ادامه داد: تیم گشت پلیس راه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی با گشت زنیهای مستمر، تریلی نفتکش بنز را مشاهده و متوقف کرده که در بازرسیهای انجام شده ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: متهم که قصد انتقال محموله سوختی به صورت قاچاق به شرق کشور را داشت به مقامات قانونی معرفی و گازوئیل قاچاق تحویل شرکت نفت استان یزد شد.