با بهره برداری ازطرح توسعه بزرگترین واحد تولید رنگ شمالغرب کشوردر میاندوآب، کشور از واردات رنگ خودرو بی نیاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بزرگترین واحد تولید رنگ شمالغرب کشور درشهرستان میاندوآب در جنوب آذربایجان غربی، موفق به تولید محصولاتی شده است که پیشتر کشور ناچار به واردات آنها بود.
مدیرعامل این واحد تولیدی درمعرفی محصولات این واحد گفت: در این مجموعه انواع رنگهای صنعتی، ساختمانی، ترافیکی و همچنین حلالهای فوری تولید میشود و با راهاندازی بخش (فاز) سوم، کشور از واردات رنگ خودرو بینیاز خواهد شد.
به گفته علی شریفی برای تأمین نیازهای داخلی و توسعه زیرساختها، طرح توسعه این مجموعه با شتاب بیشتری در حال اجراست.
وی افزود: در بخش (فاز) نخست، ظرفیت تولید کارخانه هزار تن در سال بود که با توسعه بخش دوم، این میزان به هشتهزار تن رسید. دربخش سوم با تولید چسبهای صنعتی، چسب چوب و انواع رزین، ظرفیت تولید به پانزدههزار تن در سال افزایش خواهد یافت.
شریفی با اشاره به جایگاه ایران در صنعت رنگ تصریح کرد: امروزه نام ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ جهانی رنگ میدرخشد.
ناهید برجسته، مدیر کنترل کیفی کارخانه نیز گفت: در این مجموعه محصولات باکیفیتی در سطح رقابت جهانی تولید میشود و ما با تکیه بر دانش بومی، مسیر دانشبنیانسازی را بهصورت جدی دنبال میکنیم.
این واحد تولیدی ضمن تأمین بخش عمدهای از نیاز داخلی، سهم مهمی نیز در صادرات دارد. به گفته مدیرعامل مجموعه تولیدات این واحد به کشورهای آسیای میانه، عراق، افغانستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان صادر میشود.
هادی سیدمحمدی، مدیر تولید کارخانه نیز درباره اشتغالزایی این مجموعه اظهار داشت: دربخش نخست ۲۰ نفر اشتغال داشتیم و اکنون با توسعه بخشهای جدید این تعداد به ۶۰ نفر رسیده است. با بهرهبرداری از بخش سوم، ظرفیت اشتغالزایی به ۱۴۰ نفر افزایش مییابد. فرماندار میاندوآب نیز در بازدید از این مجموعه گفت: در شهرک صنعتی شهید باکری میاندوآب ۱۲۴ واحد فعال و ۲۳ واحد در حال احداث داریم که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. با بهرهبرداری از این طرحها، ۲۰ درصد تولید شهرستان افزایش خواهد یافت.
امیر تیموری افزود: با هدف توسعه شهرک صنعتی، ۲۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی و ۱۱ هکتار از زمینهای خریداریشده به شهرک الحاق شده و در مجموع ۳۳ هکتار به مساحت آن افزوده شده است.
این واحد تولیدی در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از سوی وزارت صمت بهعنوان واحد نمونه کشوری و استانی معرفی شده است.