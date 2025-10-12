به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ،فرمانده بسیج سازندگی سپاه حضرت ولی عصر خوزستان گفت: با هدف توسعه انرژی‌های خورشیدی و تجدید پذیر، نصب و راه اندازی نیروگاه‌های خانگی خورشیدی در مناطق کم برخوردار استان در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ سید اسلام موسوی افزود: متقاضیان برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی در منازل خود ۲ میلیارد ریال وام دریافت می‌کنند و به صورت رایگان صفحه‌های خورشیدی نصب می‌شود.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم با برنامه ریزی‌های انجام شده تعداد راه اندازی نیروگاه‌های خانگی خورشیدی به ۵۰۰ عدد در استان افزایش یابد.