طرح ایمنی سازی نقاط حادثه خیز و جایگزینی نیوجرسیهای بتنی با نوارهای گاردریلی محدوده جغرافیائی محور بزرگراهی آزادگان واقع در منطقه ۱۸ پایتخت در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجید اردکانی معاون حمل ونقل وترافیک منطقه ۱۸ در رابطه با اجرای این طرح اظهار داشت: از طول مسیر رفت و برگشتی ۲۵ کیلومتری بزرگراه آزادگان در این بخش از پایتخت تا کنون بالغ بر ۷ کیلومتر در این طرح تحت پوشش قرار گرفته و با نصب نیوجرسیهای بتنی ایمن سازی شده است.
وی ادامه داد: محل استقرار نوارهای گاردریلی حاشیه بزرگراه، رفیوژهای میانی و اطراف پلهای روگذر که هندریلهای آن توسط افراد ناشناس به سرقت رفته توسط کارشناسان این حوزه معاونت احصاء و بلافاصله تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی نیوجرسیهای بتنی و ایمن سازی مسیر اندیشیده شد.
به گفته این مقام مسئول، ایمن سازی بخشی از کندروهای شرقی و غربی در مجاورت مسیل کن همراه با کندروهای محور شرق به غرب این بزرگراه بطول ۵۰۰ متر از جمله تازهترین تمهیدات صورت گرفته به شمار میرود.