به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجید اردکانی معاون حمل ونقل وترافیک منطقه ۱۸ در رابطه با اجرای این طرح اظهار داشت: از طول مسیر رفت و برگشتی ۲۵ کیلومتری بزرگراه آزادگان در این بخش از پایتخت تا کنون بالغ بر ۷ کیلومتر در این طرح تحت پوشش قرار گرفته و با نصب نیوجرسی‌های بتنی ایمن سازی شده است.

وی ادامه داد: محل استقرار نوار‌های گاردریلی حاشیه بزرگراه، رفیوژ‌های میانی و اطراف پل‌های روگذر که هندریل‌های آن توسط افراد ناشناس به سرقت رفته توسط کارشناسان این حوزه معاونت احصاء و بلافاصله تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی نیوجرسی‌های بتنی و ایمن سازی مسیر اندیشیده شد.

به گفته این مقام مسئول، ایمن سازی بخشی از کندرو‌های شرقی و غربی در مجاورت مسیل کن همراه با کندرو‌های محور شرق به غرب این بزرگراه بطول ۵۰۰ متر از جمله تازه‌ترین تمهیدات صورت گرفته به شمار می‌رود.