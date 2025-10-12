معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در اکسپو شیراز گفت: استان فارس در آستانه جهشی بزرگ در اقتصاد دیجیتال است و تحقق آن با گسترش فیبر نوری و ایجاد مراکز داده پرسرعت ممکن می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین افتتاحیه نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه استان فارس (اکسپو شیراز) حضور یافت.

عابدی، فارس را به عنوان یکی از پویاترین زیست‌بوم‌های نوآوری در ایران معرفی کرد که آماده پذیرش سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ایفای نقش ملی در توسعه اقتصاد دیجیتال است.

وی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه اکسپو، توجه ویژه‌ای به غرفه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری استان داشت و از نزدیک با مدیران و نخبگان این شرکت‌ها به گفت‌وگو پرداخت و از نوآوری‌ها و محصولات بومی آنها استقبال کرد.

عابدی با تقدیر از دستاوردهای فناوران فارس، پتانسیل صادراتی بسیاری از این محصولات را بالا ارزیابی کرد و تأکید نمود که وزارت ارتباطات تمام توان خود را برای تسهیل حضور شرکت‌ها در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به کار خواهد گرفت.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از غرفه کارخانه نوآوری شیراز، بازدید کرد و در دیدار با مدیرعامل این کارخانه، کارخانه نوآوری شیراز را یکی از الگوهای موفق هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی در کشور دانست و اظهار داشت که این مرکز می‌تواند با اتصال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به استارتاپ‌های جوان، شتاب‌دهنده رشد اقتصاد دیجیتال در جنوب کشور باشد.

عابدی تامین زیرساخت‌های پرسرعت مانند فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها و توسعه مراکز داده را لازمه اصلی رشد اقتصاد دیجیتال دانست و خاطرنشان کرد که اقدامات اخیر وزارتخانه در فارس بویژه سفر دو روزه وزیر ارتباطات به استان و دستاوردهایی که به دنبال خواهد داشت، پشتوانه محکمی برای این حرکت رو به جلو به همراه خواهد داشت.

وی در پایان، ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه که تا ۲۳ مهرماه میزبان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهد بود، فرصتی طلایی برای معرفی شیراز به عنوان "قطب نوآوری و توسعه" باشد. و اظهار داشت که استان فارس با تلفیق میراث فرهنگی غنی خود و توانمندی‌های فناورانه بویژه در زمینه برخورداری از دانشگاههای برتر و سرمایه انسانی مناسب، در آستانه جهشی بزرگ قرار دارد و وزارت ارتباطات متعهد است که با حمایت همه‌جانبه، مسیر را برای شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به این استان تاریخی هموار سازد.

گفتنی است مراسم افتتاحیه شیراز اکسپو با حضور مقامات عالی‌رتبه از جمله استاندار فارس، معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس‌جمهور، تعدادی از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارتخانه‌ها، فعالان اقتصادی و هیئت‌های تجاری خارجی و داخلی برگزار شد.