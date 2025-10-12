پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: آسمان استان تا پایان هفته صاف و نیمه ابری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه جوی نسبتا پایدار تا پنجشنبه در استان پیش بینی شده است گفت: آسمان گیلان در این مدت صاف تا نیمه ابری است.
وی از افزایش ۴ تا ۸ درجهای دمای هوای گیلان در ارتفاعات خبر داد و افزود: در جلگه هم دمای هوا ۲ تا ۳ درجه سلسیوس افزایش مییابد.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر دوشنبه و سه شنبه با حداکثر ارتفاع موج بیش از یک متر ، برای فعالیتهای دریایی نامناسب است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۵ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۳ درصد است.