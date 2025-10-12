طرح‌های تأمین آب آشامیدنی پایدار برای شهر‌های مهاباد، میرآباد و لاجان در کمیته فنی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ جلسه کمیته فنی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی به ریاست مجتبی نجفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و با حضور وحید کریمی‌زاده سرپرست معاونت فنی و مهندسی و مدیران و کارشناسان فنی برگزار شد.

در این نشست، طرح آبگیری اضطراری از دریاچه سد مهاباد با هدف تداوم تأمین آب آشامیدنی شهر مهاباد در شرایط کاهش نزولات جوی و افت تراز دریاچه سد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در این طرح جزئیاتی از جمله نحوه اجرای سکوی شناور، اتصال لوله‌ها به الکتروپمپ‌ها، تأمین برق مورد نیاز، مسیر دسترسی به تجهیزات و اتصال لوله رانش به برج آبگیر مورد بحث و تأیید اعضای کمیته قرار گرفت. همچنین در ادامه جلسه، موضوع تأمین آب آشامیدنی شهر میرآباد و آبرسانی به طرح نهضت ملی مسکن شهر لاجان بررسی شد.

در خصوص میرآباد، با توجه به کاهش آبدهی منابع موجود، بهره‌گیری از آب رودخانه زاب در بالادست شهر از طریق حفر چاه دهانه‌گشاد و انجام فیلتراسیون و گندزدایی به عنوان گزینه مناسب تأیید شد که اجرای آن پایداری تأمین آب آشامیدنی این شهر را تضمین خواهد کرد.

در بخش پایانی نشست هم، طرح آبرسانی به طرح نهضت ملی مسکن شهر لاجان ارائه شد.

بر اساس گزارش دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی، این طرح شامل احداث دو مخزن یکهزار مترمکعبی، یک ایستگاه پمپاژ، حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق و اجرای بیش از ۹ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع است که تأمین آب پایدار برای یکهزار و ۲۱۰ واحد مسکونی این مجموعه را ممکن می‌سازد.