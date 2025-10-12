تاکید دستگاه قضایی بر حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اهمیت صیانت از اموال عمومی گفت: دستگاه قضایی با هرگونه تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی برخوردی جدی و بدون اغماض خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در جلسهای با محوریت بررسی وضعیت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، عملکرد دستگاهها در جلوگیری از تصرف غیرمجاز زمینها و همچنین ساماندهی پسماندهای شهری و نخالههای ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت، «عمران علی محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر اهمیت صیانت از اموال عمومی گفت: «دستگاه قضایی با هرگونه تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی برخوردی جدی و بدون اغماض خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: همکاری میان نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی برای شناسایی و رفع تصرفات غیرقانونی و همچنین پیشگیری از تخریب محیط زیست، امری ضروری است که باید با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر دنبال شود.
«عبدالوهاب بخشنده» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام نیز در این جلسه بر اهمیت جمعآوری نخالههای ساختمانی توسط شهرداریها و مدیریت شهری تأکید کرد و یادآور شد: پاکسازی محیط شهری از نخالهها نقش مهمی در حفظ زیبایی و سلامت محیط زیست دارد و نباید نادیده گرفته شود.