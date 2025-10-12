پخش زنده
مدیرکل هماهنگی امور استانهای دیوان محاسبات کشور از برخورد قاطع با مدیرانی که در زمان مدیر تصدی خود ترک فعل کردند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، وحید موسوی گفت: آسیبی که کشور از برخی از ترک فعلها خورده است از تخلفات واضح نخورده و باید با مدیرانی که در زمان مسئولیت خود ترک فعل کردند برخورد شود.
وی گفت؛ رویکرد جدید دیوان محاسبات کشور پیشگیرانه است وبا برگزاری کارگاهها و افزایش اطلاعات فنی درصددیم که از تخلفات احتمالی مالی و اداری در ادارات پیشگیری بیشتری کنیم.
در این مراسم اقای صفی شلمزاری به عنوان سرپرست جدید منصوب و از زحمات آقای ابهجی مدیر کل سابق تجلیل شد.