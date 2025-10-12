به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، وحید موسوی گفت: آسیبی که کشور از برخی از ترک فعل‌ها خورده است از تخلفات واضح نخورده و باید با مدیرانی که در زمان مسئولیت خود ترک فعل کردند برخورد شود.

وی گفت؛ رویکرد جدید دیوان محاسبات کشور پیشگیرانه است وبا برگزاری کارگاه‌ها و افزایش اطلاعات فنی درصددیم که از تخلفات احتمالی مالی و اداری در ادارات پیشگیری بیشتری کنیم.

در این مراسم اقای صفی شلمزاری به عنوان سرپرست جدید منصوب و از زحمات آقای ابهجی مدیر کل سابق تجلیل شد.