مدیر کل ثبت احوال لرستان از ثبت ۱۰ هزار و ۷۸۳ واقعه ولادت شش ماهه اول امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ فریبرز امیری پرنیان گفت:شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۰هزار و۷۸۳ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال لرستان افزود: در این مدت ۱۱۴ نوزاد پسر ، ۱۰۰ نوزاد دختر ،۲۳۵ مورد دوقلو و ۹ مورد سه قلو زایی در استان ثبت شده است.

وی بیان کرد:در این مدت شش هزار و۶۳۸ هزار واقعه ازدواج ،یکهزار و ۹۷۷مورد طلاق و پنج هزار و ۶۶۵ مورد فوت در استان به ثبت رسیده است.

امیری پرنیان گفت:میانگین سن ازدواج برای مردان ۲۸ سال و زنان ۲۳ سال بوده که استان در شاخص ازدواج، جایگاه هفتم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: لرستان در شاخص‌های طلاق، فوت و ولادت در محدوده ی میانگین کشوری قرار دارد.