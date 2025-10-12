پخش زنده
توزیع گوشت تنظیم بازاری با هدف کنترل قیمتها و تعادل در بازار، در فروشگاههای زنجیرهای تهران و استان البرز آغاز شد و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت ایران، از آغاز عرضه گوشت تنظیم بازاری در فروشگاههای زنجیرهای خبر داد و گفت: در حال حاضر گوشت گوساله مخلوط با قیمت هر کیلوگرم ۸۰۹ هزار تومان و ران و دست گوساله با قیمت ۹۰۹ هزار تومان در این فروشگاهها توزیع میشود.
رسولی همچنین اعلام کرد که از هفته آینده گوشت گوسفندی نیز در این طرح عرضه خواهد شد.
وی افزود: «روزانه حدود ۲۰۰ تن گوشت گرم از پاکستان وارد کشور میشود که با قیمتی ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از بازار در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.»
به گفته دبیر انجمن صنعت گوشت، هدف از اجرای این طرح، شکستن قیمت بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه نرخ گوشت قرمز در ماه رمضان است.