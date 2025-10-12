به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،صادق نادری در نخستین جشنواره بادام خسروشاه اظهار کرد:در حال حاضر ۸ هزار و ۵۸۶ هکتار از اراضی استان آذربایجان شرقی زیر کشت بادام است که از این میزان ۸ هزار و ۳۱۶ هکتار باغ بارور و ۲۷۰ هکتار غیربارور است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی میزان تولید بادام در استان را ۱۲ هزار و ۵۹۹ تن در سال اعلام نمود و گفت: شهرستان‌های شبستر، عجب‌شیر، اسکو، آذرشهر و تبریز به ترتیب در رتبه‌های نخست تا پنجم تولید بادام در استان قرار دارند.

وی افزود: استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید بادام در ایران شناخته می‌شود. این استان با برخورداری از اقلیم مناسب و خاک حاصلخیز شرایط مطلوبی برای توسعه باغات بادام دارد.

وی با اشاره به مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی این محصول افزود: بادام از جمله محصولات مقاوم به خشکی است و نقش مهمی در سازگاری با تغییرات اقلیمی دارد. از طرفی به دلیل قابلیت صادرات به کشور‌های همسایه، بادام محصولی ارزآور محسوب می‌شود و ظرفیت بالایی برای توسعه در سطح استان دارد.

نادری میانگین عملکرد بادام را در هر هکتار حدود ۱۵۶۰ کیلوگرم دانست و ادامه داد: استان آذربایجان شرقی از نظر سطح زیرکشت بادام رتبه هفتم و از نظر میزان تولید رتبه ششم کشور را داراست.

وی با بیان اینکه شهرستان شبستر با ۱۹۲۶ هکتار بیشترین سطح زیرکشت بادام در استان را دارد و پس از آن شهرستان‌های عجب‌شیر، اسکو و آذرشهر در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند افزود: شهرستان تبریز نیز با ۳۷۵ هکتار سطح زیرکشت و تولید ۵۸۵ تن در رتبه پنجم استان قرار دارد. بیشترین میزان تولید بادام در شهرستان تبریز مربوط به بخش خسروشاه با ۲۲۰ هکتار سطح و ۲۱۰ تن تولید است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اهداف چندگانه جشنواره‌ها گفت: جشنواره‌ها اهداف متنوعی دارند از جمله اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. جشنواره بادام برای ما اهمیت دوچندان دارد زیرا در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار داریم و با مشکلات کم‌آبی روبرو هستیم. تغییر الگوی کشت ضرورت امروز کشاورزی استان است و نباید اجازه دهیم تغییر اقلیم مانع تولید شود.

نادری با بیان اینکه بادام از گذشته‌های دور در آذربایجان شرقی کشت می‌شده است تصریح کرد: بر اساس برخی منابع تاریخی کشت بادام در این منطقه حتی به دوران ساسانیان باز می‌گردد. این محصول به دلیل مقاومت بالا در برابر کم‌آبی، توانایی رشد در شرایط سخت را دارد و می‌تواند بخشی از راه‌حل توسعه پایدار کشاورزی استان باشد.

وی با اشاره به تاثیر عوامل جوی بر تولید محصولات کشاورزی گفت: امسال با بلایای طبیعی و نوسانات جوی متعددی مواجه بودیم که تاثیر زیادی بر عملکرد محصولات داشت. افزایش یک درجه‌ای دما باعث افزایش حدود ۱۰ درصدی تبخیر می‌شود و وزش باد‌های گرم نیز مصرف آب در بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد.

نادری با اشاره به اهمیت اجرای الگوی کشت تاکید کرد: الگوی کشت محصولات زراعی و باغی در استان ابلاغ شده است. رئیس ستاد الگوی کشت استان، استاندار و در شهرستان‌ها فرمانداران هستند و سازمان جهاد کشاورزی استان نقش دبیرخانه ستاد را بر عهده دارد. تحقق این طرح نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست و اجرای آن تنها با تلاش جهاد کشاورزی ممکن نخواهد بود.