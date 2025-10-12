حمایت از مردم فلسطین ادامه دارد
حامیان فلسطین در فرانسه اعلام کردند تا ظلم و ستم به فلسطینی ها ادامه دارد، به تجمع و تظاهرات ادامه می دهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، از فلسطین حمایت ادامه دارد پاریس این شعار جوانانی بود که در میدان جمهوری پاریس جمع شدند: حامیان فلسطین. راهپیمایی ها و تجمع ها گاهی تا پاسی از شب ادامه دارد. اما فورو نماینده پارلمان اروپا، که از سرنشینان کشتی های امدادرسانی به غزه بوده، به جمع تجمع کنندگان آمد و گفت مبارزه ادامه دارد:
ما به فعالیتمان ادامه می دهیم... تا وقتی جنایات ادامه دارد. تا وقتی غزه هنوز در محاصره است. تا وقتی که ظلم و ستم به فلسطینی ها ادامه دارد.
معترضان، گفته مقامات رژیم صهیونیستی درباره پایان جنگ را کافی نمی دانند... در پاریس و شهرهای دیگر، در اروپا، مردم هنوز تظاهرات می کنند و تحریم این رژیم را خواستارند. می گویند هنوز تمام نشده...
هنوز ارسال سلاح برای رژیم اسرائیل ادامه دارد. می گن حماس باید از بین برود. معنی حرف آنها این است که دیگه نباید کسی در برابر جنایات رژیم اسرائیل مقاومت کند!