به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق و تشدید برخورد با قاچاقچیان سوخت، ماموران این شهرستان با اقدامات تخصصی و کنترل خودرو‌های عبوری ۲ دستگاه خودروی نیسان تانکردار حامل سوخت قاچاق را شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علایم هشدار دهنده آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال کشف شد. در این ارتباط ۲ متهم پس از تشکیل پرونده قضایی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.