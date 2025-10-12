درگیری شناورهای چین و فلیپین در آب های دریای چین جنوبی
گارد ساحلی چین یک کشتی فیلیپینی را که وارد آبهای در دریای جنوب چین شده بود، بیرون راند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن سخنگوی گارد ساحلی چین اعلام کرد دو کشتی خدمات عمومی فیلیپین بدون دریافت مجوز از دولت چین، بهطور غیرقانونی وارد آبهای مجاور آبسنگ تیهشیان در جزایر نانشا چین شدهاند.
وی افزود: یکی از این دو کشتی فیلیپینی با نادیده گرفتن اخطارهای مکرر و قاطع چین، بهطور خطرناکی به شناور گشت دریایی چین نزدیک شد، در حالی که این شناور در حال انجام عملیات قانونی حفاظت از حقوق چین بود، و در نتیجه برخورد سبکی بین دو طرف رخ داد که مسئولیت کامل آن بر عهده فیلیپین است. لیو دهجون تصریح کرد: گارد ساحلی چین مطابق با قانون، اقدامات کنترلی لازم را علیه کشتیهای فیلیپین اعمال و آنها را با قاطعیت دور کرده است. این اقدامات در محل حرفهای، استاندارد، منطقی و قانونی بوده است. وی افزود: چین حاکمیت غیرقابل انکار خود بر جزایر نانشا، از جمله آبسنگ تیهشیان و آبهای مجاور آن را حفظ میکند. اقدامات فیلیپین بهطور جدی حاکمیت ارضی چین را نقض کرده، «اعلامیه رفتار طرفین در دریای جنوب چین» را زیر پا گذاشته و ثبات و صلح در دریای جنوب چین را تضعیف میکند. سخنگوی گارد ساحلی چین هشدار داد که فیلیپین باید فوراً اقدامات نقض حاکمیت و ایجاد مشکلات را متوقف کند و تأکید کرد که گارد ساحلی چین بهطور قانونی به اجرای فعالیتهای حفاظت از حقوق خود در آبهای تحت مدیریت چین ادامه خواهد داد. درهمین حال گارد ساحلی فیلیپین مدعی شد که سه کشتی فیلیپینی اوایل روزیکشنبه در نزدیکی جزیره تیتو، که تحت کنترل این کشور است، لنگر انداخته بودند که کشتیهای چینی ظاهرا به آنها نزدیک شده و از دستگاههای آبپاش برای ارعاب آنها استفاده کردند. مانیل همچنین اعلام کرد که این اقدامات «تهدیدی آشکار» است که تنشها را در آبهای مورد مناقشه دریای چین جنوبی تشدید میکند. تنشها بین مانیل و پکن بر سر دریای چین جنوبی در سال جاری میلادی افزایش یافته و بیشتر این تنشها بر سر «سد ساحلی اسکاربر» است که محلی کلیدی برای ماهگیری محسوب میشود. چین مدعی مالکیت بر بیشتر بخشهای دریای چین جنوبی است که اندونزی، برونئی، مالزی، فیلیپین و ویتنام هم روی آن ادعا دارند.