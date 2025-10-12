معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج گفت: مسئولان باید نوکری این ملت را افتخار خود بدانند و مشکلات مردم را با روحیه جهادی و انقلابی حل کنند. ملت ما شایسته خدمت صادقانه است و باید جانمان را سنگر دفاع از آنان قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «حسین معروفی» معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین در سنندج و طی سخنانی در اجلاسیه ۵۶۶ شهیده استان کردستان گفت: جامعه اسلامی ما امروز بیشتر از هر دوران و زمان دیگر، نیازمند ترویج گفتمان مقاومت، جهاد و شهادت است.

سردار معروفی تاکید کرد: گفتمان مقاومت، جهاد و شهادت، عامل مصونیت ملت بزرگ ایران در برابر هجمه‌های دشمنان است.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه یاد و خاطره شهدا نباید فراموش یا تحریف شود، اظهار کرد: حقیقت آن است که شهدا قهرمانان واقعی ملت ایران‌اند؛ باید واقعیت‌های صحنه‌های نبرد و فداکاری ملت ایران برای نسل‌های آینده تبیین شود تا شهیدان همواره به‌عنوان الگو و چراغ راه شناخته شوند.

سردار معروفی با بیان اینکه شهدا نه متعلق به یک خانواده یا یک شهر، بلکه سرمایه و شناسنامه تمام ملت بزرگ ایران هستند، گفت: هرکس بخواهد ملت ایران را بشناسد باید آن را در آینه شهیدانش ببیند، همان‌گونه که شناخت زن ایرانی نیز در گرو شناخت شهدای زن این سرزمین است؛ شهدای زن ایران اسلامی، مفسران حقیقی عفت، غیرت، نجابت و شرافت‌اند؛ آنان با نثار جان خویش، نشان دادند زن ایرانی مؤمن، اصیل، اندیشمند و مقاوم است و هرگز زیر بار ذلت و خواری نمی‌رود.

وی در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان برای تحریف جایگاه زن در فرهنگ اسلامی، گفت: زنان شهید ما ثابت کردند که فرهنگ غرب نمی‌تواند بر آنان تأثیر بگذارد.

سردار معروفی تاکید کرد: زن ایرانی پیرو واقعی اسلام، قرآن و اهل بیت (ع) است و هرجا که پای دفاع از دین، انقلاب، ناموس و ولایت در میان باشد، دوشادوش مردان در میدان می‌ایستد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نقش زنان شهید کردستان گفت: بخش قابل توجهی از زنان شهید این دیار، قربانی سلاح‌های کشتار جمعی و حملات شیمیایی دشمنان در دوران دفاع مقدس هستند؛ ملت ما خسارت‌های فراوانی را از قِبل سلاح‌های شیمیایی متحمل شده و به همین دلیل امام راحل همواره بر حرمت سلاح‌های کشتار جمعی تأکید داشتند.

سردار معروفی در همین رابطه، گریزی به معیار‌های دوگانه مدعیان حقوق بشر زد و تصریح کرد: امروز ملت ایران با خون شهیدان خود اثبات کرده که مدعیان غربی حقوق بشر، در واقع ضد بشر عمل می‌کنند و مفهومی به‌نام حقوق بشر در قاموس آنان وجود ندارد.

وی گفت: در حالی‌که در فقه اسلامی، حتی برای حیوانات نیز حقوقی قائل شده، اما می‌بینیم که امروز غربی‌ها به ابتدایی‌ترین حقوق‌ انسانی نیز توجهی نمی‌کنند.

سردار معروفی در ادامه با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی غیرقابل اعتماد، غیرقابل اطمینان و غیرقابل پیش‌بینی هستند و ملت ایران با بصیرت و تکیه بر فرهنگ جهاد و شهادت، فریب لبخند آنان را نخواهد خورد، عنوان کرد: ملت بزرگ ایران ملتی هوشمند است که پس از گذشت دهه‌ها از دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، همچنان در صحنه حضور دارد و با وحدت، ایمان و ولایت‌مداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسداری می‌کند. این ملت از نخستین روز‌های انقلاب تا به امروز، در تمامی عرصه‌ها از جمله دفاع مقدس، دوران سازندگی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان، ثابت کرده که به رهبری، انقلاب و ایران اسلامی وفادار است و پای آرمان‌هایش می‌ماند.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه شهیدان زن ایران، قهرمانان حقیقی این ملت‌اند که با ایمان، عقلانیت و غیرت خویش، مسیر عزت و سربلندی را برای همه زنان مسلمان ترسیم کردند، گفت: امروز جامعه ما باید با تکیه بر راه شهدا، هویت دینی و انقلابی خود را پاس بدارد.

وی با اشاره به رویداد‌های اخیر و هوشمندی ملت ایران در برابر فتنه‌های ترکیبی و شناختی دشمنان گفت: ملت ایران در همه برهه‌های تاریخی نشان داده هرگاه منافع ملی، اعتقادات و آبرویش در خطر باشد، با هر قوم و مذهبی که باشد، حول محور ولایت گرد هم می‌آید و در برابر دشمن می‌ایستد؛ در سال ۸۸، دشمن گمان کرد می‌تواند بین ملت و نظام فاصله بیندازد، اما ملت بزرگ ایران با حضور خود نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد، در سال ۹۷ و پس از آن نیز ملت در میدان ایستاد و اجازه نداد دشمن از اختلافات سوء‌استفاده کند؛ پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی، ملت با شکوه‌ترین بدرقه تاریخ را رقم زد و نشان داد پیوند مردم با ولایت گسستنی نیست.

سردار معروفی همچنین گفت: ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز پیروز حقیقی میدان بود، در این جنگ شاهد بودیم که همه اقوام و مذاهب در کنار هم ایستادند. ایمان واقعی مردم، نیرو‌های مسلح بصیر و ولایت‌پذیر، بسیج مردمی و امامت رهبر معظم انقلاب، چهار مؤلفه اصلی پیروزی ملت در همه میدان‌هاست.

وی تاکید کرد: ملت ایران اگر در زمان پیامبر اسلام (ص) بودند در رکاب او شمشیر می‌زدند، اگر در احد بودند تنگه را رها نمی‌کردند و اگر در کربلا بودند تاریخ را تغییر می‌دادند؛ این ملت امروز با شعار «ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم» در مسیر حق ایستاده است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تلاش دشمن برای تفرقه‌افکنی میان مردم تصریح کرد: امروز هدف اصلی دشمن ایجاد انشقاق قومی، مذهبی و شکاف میان مردم و حاکمیت است؛ اما ملت ایران با بصیرت اجازه نخواهد داد این وحدت خدشه‌دار شود چرا که وحدت مقدس برای ما از آب و نان واجب‌تر است.

سردار معروفی گفت: مسئولان باید نوکری این ملت را افتخار خود بدانند و مشکلات مردم را با روحیه جهادی و انقلابی حل کنند. ملت ما شایسته خدمت صادقانه است و باید جانمان را سنگر دفاع از آنان قرار دهیم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه شهیدان مرکز ثقل وحدت ملت هستند، گفت: باید با الهام از مکتب شهیدان، وحدت را حفظ و راه آنان را تا ظهور عدالت جهانی ادامه دهیم.