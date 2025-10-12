\n\u0628\u0647\u00a0\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u06cc\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u062f\u0631 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n